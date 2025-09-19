Journées Européennes du Patrimoine Benon

Journées Européennes du Patrimoine Benon vendredi 19 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Benon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Les 42èmes JEP se dérouleront sur le thème du « patrimoine architectural ». À cette occasion, venez en famille profiter d’un jeu de piste original crée par l’Accueil Périscolaire de Benon pour (re)découvrir les richesses du patrimoine de la ville.

.

Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 61 48 mairie@benon.fr

English :

The theme of the 42nd JEP will be « architectural heritage ». Come and enjoy an original treasure hunt created by Benon’s Accueil Périscolaire to (re)discover the town’s rich heritage.

German :

Die 42. JEP werden unter dem Motto « Architektonisches Erbe » stattfinden. Bei dieser Gelegenheit können Sie mit Ihrer Familie von einer originellen Schnitzeljagd profitieren, die vom Accueil Périscolaire de Benon entwickelt wurde, um die Reichtümer des Kulturerbes der Stadt (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Il tema del 42° JEP sarà il « patrimonio architettonico ». Per l’occasione, tutta la famiglia potrà partecipare a un’originale caccia al tesoro creata dall’Accueil Périscolaire di Benon per (ri)scoprire il ricco patrimonio della città.

Espanol :

El tema de la 42ª edición de las JEP será « el patrimonio arquitectónico ». Para celebrarlo, toda la familia podrá participar en una original búsqueda del tesoro creada por el Accueil Périscolaire de Benon para (re)descubrir el rico patrimonio de la ciudad.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Benon a été mis à jour le 2025-08-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin