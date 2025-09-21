Journées Européennes du Patrimoine Bézu-Saint-Éloi
Journées Européennes du Patrimoine Bézu-Saint-Éloi dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Bézu-Saint-Éloi Eure
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Visite de l’Église Saint-Rémi avec explication sur l’avancée des travaux et les différentes phases qu’il reste à réaliser. .
Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46 mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr
