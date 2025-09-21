Journées Européennes du Patrimoine Bézu-Saint-Éloi

Journées Européennes du Patrimoine Bézu-Saint-Éloi dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :
2025-09-21

Visite de l’Église Saint-Rémi avec explication sur l’avancée des travaux et les différentes phases qu’il reste à réaliser.   .

Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 2 32 55 17 46  mairie.bezu.st.eloi@wanadoo.fr

