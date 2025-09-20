Journées Européennes du Patrimoine Bibliothèque de Cadaujac Bibliothèque Cadaujac

Bibliothèque 3 Place de l’Église Cadaujac Gironde

Contes pour adultes durant la JOURNEE DU PATRIMOINE

Samedi 20 septembre à 10h30 lecture en musique de contes occitans pour adultes sur le thème des Landes et atelier d’art-thérapie.

« Sensations des Landes Atelier de lecture et de création animé par Jessyka Rojo. Autour de lectures et au son de musiques traditionnelles, venez découvrir un peu de l’immense histoire et imaginaire des Landes. Et puis laissez parler le vôtre en laissant de votre inspiration sur une toile commune, comme une réponse à ce vibrant pays ». .

Bibliothèque 3 Place de l’Église Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 57 61 bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

