Journées européennes du patrimoine : bibliothèque universitaire Bibliothèque Universitaire du Creusot Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : bibliothèque universitaire

Bibliothèque Universitaire du Creusot 4 rue de l’Université Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez le patrimoine industriel de la plaine des Riaux à travers une exposition de photographies retraçant l’histoire de l’ancienne halle de construction des locomotives Schneider. Ce lieu emblématique du passé industriel du Creusot a été réhabilité et accueille aujourd’hui la bibliothèque universitaire. .

Bibliothèque Universitaire du Creusot 4 rue de l’Université Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bu.le-creusot.contact@ube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine : bibliothèque universitaire

L’événement Journées européennes du patrimoine : bibliothèque universitaire Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-04 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II