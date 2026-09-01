Journées européennes du patrimoine Biganos
vendredi 18 septembre 2026 · Biganos
Informations pratiques
Biganos
Journées européennes du patrimoine
Rue Pierre de Coubertin Biganos Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rencontre littéraire avec Lydie Palaric, Directrice de la Forêt d’Art Contemporain et Benoît Cary, auteurs du livre « Le sens du vent », publié aux éditions de l’Entre-Deux-Mers en 2025.
Témoignage écrit au plus près des mégas feux de 2022 et photographies des traces de cette catastrophe dans le paysage.
Le temps d’une lecture et projection de leur travail, venez échanger et partager sur cette histoire du paysage qui restera dans les mémoires.
À 18h30 – Tout public – À la bibliothèque de Biganos .
Rue Pierre de Coubertin Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Biganos a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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