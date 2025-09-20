Journées européennes du patrimoine Bléré

Journées européennes du patrimoine Bléré samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Moulin des Aigremonts Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Bléré met à l’honneur son patrimoine architectural les 20 et 21 septembre. Deux lieux emblématiques ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour permettre une découverte unique.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Bléré met à l’honneur son patrimoine architectural les 20 et 21 septembre. Deux lieux emblématiques ouvrent exceptionnellement leurs portes au public pour permettre une découverte unique.

Le moulin des Aigremonts, restauré entre 2004 et 2009, est le seul moulin cavier en Touraine à être encore en parfait état de fonctionnement. Doté du système Berton pour ses ailes, il sera accessible en visite libre le samedi et le dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le Belvédère, construit en 1832 et inspiré du Château de Bagatelle, est quant à lui une curiosité architecturale rare en Touraine. Des visites guidées en extérieur sont proposées le samedi 20 septembre à 11 h, 15 h et 17 h (tarif 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans). 2 .

Moulin des Aigremonts Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Chappelle de Seigne

Place de la République 37150 Bléré

https://lachapelledeseigne.jimdofree.com

Mortuary chapel of Guillaume de Seigne, Treasurer and Receiver General of the Artillery of François 1? The only Renaissance monument of its kind in France, it has just been completely renovated

German :

Chappelle de Seigne

Place de la République 37150 Bléré

https://lachapelledeseigne.jimdofree.com

Totenkapelle von Guillaume de Seigne, Schatzmeister und Generalempfänger der Artillerie von François 1? Das einzige Monument dieser Art aus der Zeit der Renaissance in Frankreich, das vor kurzem voll

Italiano :

Chappelle de Seigne

Piazza della Repubblica 37150 Bléré

https://lachapelledeseigne.jimdofree.com

Cappella mortuaria di Guillaume de Seigne, tesoriere e ricevitore generale dell’artiglieria di Francesco 1? L’unico monumento di questo tipo del periodo rinascimentale in Francia a essere stato comp

Espanol :

Chappelle de Seigne

Place de la République 37150 Bléré

https://lachapelledeseigne.jimdofree.com

Capilla funeraria de Guillaume de Seigne, Tesorero y Receptor General de la Artillería de Francisco I. Es el único monumento de este tipo de la época renacentista en Francia que ha sido completamente

L’événement Journées européennes du patrimoine Bléré a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER