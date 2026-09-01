JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Bompas
samedi 19 septembre 2026 · Bompas
Informations pratiques
Bompas
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
12 Avenue de la Salanque Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme visite guidée du patrimoine de la ville sur inscription à 15h, animations musique et danse traditionnelles au Parc du Mas Pams, conférence le mas Pams au fil du temps….
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12 Avenue de la Salanque Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 41 45 05
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English :
The program includes a guided tour of the city’s heritage sites (registration required) at 3:00 p.m., traditional music and dance performances at Parc du Mas Pams, and a lecture on « Mas Pams Through the Ages »….
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Bompas a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME