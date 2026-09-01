Informations pratiques

Bompas

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

12 Avenue de la Salanque Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au programme visite guidée du patrimoine de la ville sur inscription à 15h, animations musique et danse traditionnelles au Parc du Mas Pams, conférence le mas Pams au fil du temps….

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12 Avenue de la Salanque Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 41 45 05

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English :

The program includes a guided tour of the city’s heritage sites (registration required) at 3:00 p.m., traditional music and dance performances at Parc du Mas Pams, and a lecture on « Mas Pams Through the Ages »….

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Bompas a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME