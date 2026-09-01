JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE BONREPOS-RIQUET Place Pierre Paul Riquet Bonrepos-Riquet

Informations pratiques

Bonrepos-Riquet

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE BONREPOS-RIQUET

Place Pierre Paul Riquet DOMAINE DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’EAU : Patrimoine historique et Usages contemporains

L’édition 2026, sur le Thème de L’eau, pour les journées européennes du patrimoine se déroulera le samedi 19 septembre de 14h à 18h et le dimanche 20 de 10h à 18h au domaine de Bonrepos-Riquet.

L’EAU : Patrimoine historique et Usages contemporains

Le Canal du Midi est aujourd’hui un ouvrage intégré au patrimoine mondial de l’humanité. Sa présence semble immuable, comme celle d’un cours d’eau paisible, mais que sait-on des travaux qu’il a imposé pour le rendre navigable ?

L’idée de ces JEP est de faire le lien entre cet ouvrage patrimonial remarquable qui fut d’abord un outil de transport des marchandises performant (associé aux ports de Toulouse et de Cette ) et les ouvrages d’amont qui permirent de garantir son approvisionnement en eau.

Si les premières retenues d’eau (St Ferréol, le Lampy) ont permis de fournir l’eau nécessaire au canal, il apparut très vite que les usages contemporains de l‘eau s’étendraient à l’irrigation l’agricole, au soin du bétail, puis à partir de la 2 ème moitié du vingtième siècle à la fourniture d’eau potable aux habitants du Lauragais (Les Cammazes, La Galaubbe,…).

Le Canal du Midi s’inscrit dans un ensemble complexe où la fonction patrimoniale est associée, voir tributaire de retenues dévolues aux usages contemporains.

Nous présenterons à cet effet les messages échangés par P P Riquet lors de la construction du canal Royal du Languedoc (à partir de la carte dressée par Garipuy en1771), ainsi que les organismes contemporains qui gèrent la ressource en eau depuis la Montagne Noire, la distribution d’eau potable par Réseau 31, l’aménagement des cours d’eau de l’Hers & du Girou, sans oublier une présentation des puits toulousains et du secteur de Bonrepos-Riquet.

Les présentations par des guides costumés de l’histoire de Riquet et du domaine de Bonrepos animerons comme les autres années ces 2 journées .

Place Pierre Paul Riquet DOMAINE DE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie assodomaineriquet@hotmail.com

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English :

WATER: Historical Heritage and Contemporary Uses

The 2026 edition, on the theme of water, for thewill take place on Saturday, September 19, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Sunday, September 20, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m., at the Bonrepos-Riquet estate.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE BONREPOS-RIQUET Bonrepos-Riquet a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE