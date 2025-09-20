Journées Européennes du Patrimoine Bord de Lot avec le CPIE 47 Parvis du musée de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Parvis du musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

Partez pour un voyage au fil de l’eau proposé par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot et l’association Le Belvédère. Cette balade vous emmène le long du Lot à la découverte de la biodiversité, entre explorations naturalistes, approche artistique et déambulation poétique…

Partez pour un voyage au fil de l’eau proposé par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot et l’association Le Belvédère. Cette balade vous emmène le long du Lot à la découverte de la biodiversité, entre explorations naturalistes, approche artistique et déambulation poétique…

Parvis du musée de Gajac 2 Rue des Jardins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Bord de Lot avec le CPIE 47

Join the CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot and Le Belvédère association on a journey along the river. This walk takes you along the Lot to discover its biodiversity, combining naturalist explorations, an artistic approach and poetic wandering…

Guided tour.

German : Journées Européennes du Patrimoine Bord de Lot avec le CPIE 47

Begeben Sie sich auf eine Reise entlang des Wassers, die vom CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot und dem Verein Le Belvédère angeboten wird. Dieser Spaziergang führt Sie entlang des Lot auf Entdeckungsreise der Biodiversität, zwischen naturalistischen Erkundungen, künstlerischem Ansatz und poetischem Umherwandern…

Geführte Besichtigung.

Italiano :

Unitevi al CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot e all’associazione Le Belvédère in un viaggio lungo il fiume. Questa passeggiata vi porterà lungo il Lot alla scoperta della sua biodiversità, combinando esplorazioni naturalistiche, approccio artistico e vagabondaggio poetico…

Visita guidata.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Bord de Lot avec le CPIE 47

Únase al CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot y a la asociación Le Belvédère en un viaje a lo largo del río. Este paseo le llevará a lo largo del Lot para descubrir su biodiversidad, combinando exploraciones naturalistas, un enfoque artístico y un vagabundeo poético…

Visita guiada.

