Journées Européennes du Patrimoine Bouges-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Bouges-le-Château
Informations pratiques
Bouges-le-Château
Journées Européennes du Patrimoine
15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez gratuitement le château de Bouges ! Goûtez au charme du château de Bouges et à son atmosphère du XVIIIᵉ siècle avec une architecture et un mobilier d’exception !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Château de Bouges et son histoire à travers des visites commentées du rez-de-chaussée du château.
Tout au long du week-end, les communs et les jardins seront également accessibles en visite libre, offrant l’occasion de découvrir les différents espaces du domaine à son rythme. .
15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26 chateau.bouges@monuments-nationaux.fr
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English :
Discover the Château de Bouges for free! Experience the charm of the Château de Bouges and its 18th-century atmosphere, featuring exceptional architecture and furnishings!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bouges-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
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