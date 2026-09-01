Informations pratiques

Bouges-le-Château

Journées Européennes du Patrimoine

15 Rue du Château Bouges-le-Château Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez gratuitement le château de Bouges ! Goûtez au charme du château de Bouges et à son atmosphère du XVIIIᵉ siècle avec une architecture et un mobilier d’exception !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le Château de Bouges et son histoire à travers des visites commentées du rez-de-chaussée du château.

Tout au long du week-end, les communs et les jardins seront également accessibles en visite libre, offrant l’occasion de découvrir les différents espaces du domaine à son rythme. .

15 Rue du Château Bouges-le-Château 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 88 26 chateau.bouges@monuments-nationaux.fr

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English :

Discover the Château de Bouges for free! Experience the charm of the Château de Bouges and its 18th-century atmosphere, featuring exceptional architecture and furnishings!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bouges-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY