Journées Européennes du Patrimoine – Boule de Fort Sablé-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Sablé-sur-Sarthe
Journées Européennes du Patrimoine – Boule de Fort
18 rue St Nicolas Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez un jeu emblématique de notre patrimoine local !
Fondée en 1884, la société de boule de fort L’Union vous invite à découvrir un sport traditionnel unique en son genre. Venez explorer ce lieu chargé d’histoire, admirer sa piste incurvée et en apprendre plus sur les mystères de la boule de fort et ses fameuses pantoufles de velours ! .
18 rue St Nicolas Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 56 87 57 10
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English :
Discover a game that epitomizes our local heritage!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Boule de Fort Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée de la Sarthe
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