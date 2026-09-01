Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Bourges au XIXème siècle

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Remontez le temps lors d’une visite guidée consacrée à Bourges au XIXe siècle et découvrez cette période de l’histoire de la ville.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra participer à une visite guidée consacrée à Bourges au XIXe siècle. Accompagnés d’un guide, les participants pourront remonter le temps et découvrir cette période de l’histoire de la ville à travers un parcours commenté. Une invitation à porter un regard sur le Bourges du XIXe siècle et à mieux connaître son histoire. La visite sera proposée gratuitement, sans réservation, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 15h. Rendez-vous à l’accueil des Journées Européennes du Patrimoine, cour du Patrimoine, place Étienne-Dolet. .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Take a trip back in time on a guided tour of 19th-century Bourges and discover this period in the city’s history.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Bourges au XIXème siècle Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES