Journées Européennes du Patrimoine : Bourges au XIXème siècle Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Journées Européennes du Patrimoine : Bourges au XIXème siècle
12 Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Remontez le temps lors d’une visite guidée consacrée à Bourges au XIXe siècle et découvrez cette période de l’histoire de la ville.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra participer à une visite guidée consacrée à Bourges au XIXe siècle. Accompagnés d’un guide, les participants pourront remonter le temps et découvrir cette période de l’histoire de la ville à travers un parcours commenté. Une invitation à porter un regard sur le Bourges du XIXe siècle et à mieux connaître son histoire. La visite sera proposée gratuitement, sans réservation, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 15h. Rendez-vous à l’accueil des Journées Européennes du Patrimoine, cour du Patrimoine, place Étienne-Dolet. .
12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take a trip back in time on a guided tour of 19th-century Bourges and discover this period in the city’s history.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Bourges au XIXème siècle Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Un conte dans un arbre Bourges 17 septembre 2026
- Un conte dans un arbre daprès Le chêne parlant de George Sand Bourges 17 septembre 2026
- PHILIPPE CAVERIVIERE LE PALAIS D’AURON Bourges 18 septembre 2026
- De la pierre au carton : 520 ans d’histoire vivante, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges 18 septembre 2026
- Masterclass du Grand Couvert, Estacom, Bourges 18 septembre 2026