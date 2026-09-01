Journées Européennes du Patrimoine Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Journées Européennes du Patrimoine
210 Avenue du Général Charles de Gaulle Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Partez à la découverte des Gibjoncs lors d’une balade guidée mêlant parcours urbain, créations sonores et exposition photographique.
À l’occasion de cette deuxième Bal(l)ade « Échos d’Âmes », les participants partiront à la découverte du quartier des Gibjoncs en empruntant des chemins détournés, à la rencontre des lieux de vie des habitants et des espaces publics. Guidé par deux membres du collectif de la MANB, le parcours permettra de mieux comprendre le projet Échos d’Âmes et sa démarche. Dix points sonores jalonneront la promenade et inviteront à écouter des créations originales inspirées de témoignages et des ambiances du quartier. Une exposition photographique sera également à découvrir au niveau du parc paysager des Gibjoncs. Pour profiter pleinement de l’expérience sonore, il sera nécessaire de se munir d’un téléphone et d’écouteurs. .
210 Avenue du Général Charles de Gaulle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Set out to discover the Gibjoncs on a guided tour that combines an urban walk, sound installations, and a photography exhibition.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES
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