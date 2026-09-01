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AGENDA · Bourges

Journées européennes du patrimoine Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bourges

Journées européennes du patrimoine Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Etienne Dolet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Journées européennes du patrimoine

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Poussez les portes de la Maison des Musées et explorez librement ses collections et ses expositions.
Découvrez la Maison des Musées à votre rythme lors d’une visite libre. Parcourez ses différents espaces, admirez les œuvres présentées et plongez dans l’histoire des collections berruyères, au gré de vos envies et de votre curiosité.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 

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English :

Step inside the Maison des Musées and explore its collections and exhibits at your leisure.

L’événement Journées européennes du patrimoine Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES

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