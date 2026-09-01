Journées européennes du patrimoine Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Journées européennes du patrimoine
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Poussez les portes de la Maison des Musées et explorez librement ses collections et ses expositions.
Découvrez la Maison des Musées à votre rythme lors d’une visite libre. Parcourez ses différents espaces, admirez les œuvres présentées et plongez dans l’histoire des collections berruyères, au gré de vos envies et de votre curiosité. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
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English :
Step inside the Maison des Musées and explore its collections and exhibits at your leisure.
L’événement Journées européennes du patrimoine Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES
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