Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys Cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Une nouvelle fois, les affiches des films programmés cette année et des plus anciennes seront mises en vente pour le plaisir de tout le monde. Ce sera le moment de venir chiner les affiches des films qui vous ont fait vibrer, il y a quelques mois ou quelques années. De tout format, des petits modèles aux plus grandes, il reste quelques collectors ! .

Cinéma Le Saleys 6 Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesaleys@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys

German : Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys

L’événement Journées Européennes du Patrimoine bourse aux affiches au cinéma Le Saleys Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-07-21 par OT Béarn des Gaves