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Journées européennes du Patrimoine Brassempouy

samedi 19 septembre 2026 · Brassempouy

Journées européennes du Patrimoine Brassempouy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
PréhistoSite
Ville
40330 Brassempouy
Département
Landes
Tarif
14 14

Brassempouy

Journées européennes du Patrimoine

PréhistoSite Brassempouy Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi 19 sept 13h45 à 18h
• Visite du site archéologique des grottes du Pape en accès rapide
10h30 Réservation obligatoire
• Visite de l’église et du clocher (gratuit) 16h30
Dimanche 20 sept 10h30 à 18h30
• Visite du site archéologique des grottes du Pape via le sentier des grottes
9h30 réservation obligatoire
• Visite de l’église et du clocher (gratuit) à 11h, 14h et 16h30
• Atelier sculpture de la Dame à 14h30 Réservation conseillée
Tarifs spéciaux pour ces journées   .

PréhistoSite Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73  reservations@prehistoire-brassempouy.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Brassempouy a été mis à jour le 2026-08-13 par Landes Chalosse

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