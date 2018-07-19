Journées européennes du Patrimoine Brassempouy
samedi 19 septembre 2026 · Brassempouy
Informations pratiques
Brassempouy
Journées européennes du Patrimoine
PréhistoSite Brassempouy Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 sept 13h45 à 18h
• Visite du site archéologique des grottes du Pape en accès rapide
10h30 Réservation obligatoire
• Visite de l’église et du clocher (gratuit) 16h30
Dimanche 20 sept 10h30 à 18h30
• Visite du site archéologique des grottes du Pape via le sentier des grottes
9h30 réservation obligatoire
• Visite de l’église et du clocher (gratuit) à 11h, 14h et 16h30
• Atelier sculpture de la Dame à 14h30 Réservation conseillée
Tarifs spéciaux pour ces journées .
PréhistoSite Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine
L’événement Journées européennes du Patrimoine Brassempouy a été mis à jour le 2026-08-13 par Landes Chalosse
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