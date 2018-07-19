Informations pratiques

Brassempouy

Journées européennes du Patrimoine

PréhistoSite Brassempouy Landes

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 sept 13h45 à 18h

• Visite du site archéologique des grottes du Pape en accès rapide

10h30 Réservation obligatoire

• Visite de l’église et du clocher (gratuit) 16h30

Dimanche 20 sept 10h30 à 18h30

• Visite du site archéologique des grottes du Pape via le sentier des grottes

9h30 réservation obligatoire

• Visite de l’église et du clocher (gratuit) à 11h, 14h et 16h30

• Atelier sculpture de la Dame à 14h30 Réservation conseillée

Tarifs spéciaux pour ces journées .

PréhistoSite Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du Patrimoine

L’événement Journées européennes du Patrimoine Brassempouy a été mis à jour le 2026-08-13 par Landes Chalosse