Journées Européennes du Patrimoine Divers lieux Brest
samedi 19 septembre 2026 · Divers lieux · Brest
Informations pratiques
Brest
Journées Européennes du Patrimoine
Divers lieux Brest et les communes de la Métropole Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Et si, pour les Journées européennes du patrimoine, vous regardiez Brest autrement ?
Cette année, 50 partenaires ouvrent leurs portes, partagent leurs histoires et invitent à découvrir autrement le patrimoine brestois autour de la thématique Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer
8 catégories seront proposées cette année
Balades & promenades
Nature & biodiversité
Architecture
Patrimoine en chantier
La Seconde Guerre Mondiale
Patrimoine maritime
Dans les coulisses
Arts & spectacles
De Brest aux communes de la métropole, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de partir à la découverte de lieux familiers ou méconnus, de lever les yeux, d’entrer là où l’on ne va pas d’habitude et de redécouvrir notre territoire avec un œil neuf.
Informations pratiques
Ouverture des inscriptions et programme disponibles à partir du 4 septembre.
Les informations concernant les modalités de réservations seront communiquées en ligne et sur la brochure papier. .
Divers lieux Brest et les communes de la Métropole Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Brest a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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