Journées Européennes du Patrimoine Bruges Place Gaston Fébus Bruges-Capbis-Mifaget

Journées Européennes du Patrimoine Bruges samedi 20 septembre 2025.

Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Petite conférence sur l’histoire des maisons de place de la bastide par Sandra Freire. .

Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 06 46 sophiec64@gmail.com

