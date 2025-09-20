Journées Européennes du Patrimoine Bruges Place Gaston Fébus Bruges-Capbis-Mifaget
Journées Européennes du Patrimoine Bruges Place Gaston Fébus Bruges-Capbis-Mifaget samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Bruges
Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Petite conférence sur l’histoire des maisons de place de la bastide par Sandra Freire. .
Place Gaston Fébus Mairie de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 06 46 sophiec64@gmail.com
English : Journées Européennes du Patrimoine Bruges
German : Journées Européennes du Patrimoine Bruges
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Bruges
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Bruges Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay