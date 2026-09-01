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AGENDA · Brumath

Journées Européennes du Patrimoine Brumath

samedi 19 septembre 2026 · Brumath

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cour du Château
Ville
67170 Brumath
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Brumath

Journées Européennes du Patrimoine

Cour du Château Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Reconstitution romaine, animations et démonstrations.
Reconstitution romaine, animations et démonstrations. 0  .

Cour du Château Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 46 28 93  jean-claude.goepp@wanadoo.fr

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English :

Roman reenactments, activities, and demonstrations.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Brumath a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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