Informations pratiques

Brumath

Journées Européennes du Patrimoine

Cour du Château Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Reconstitution romaine, animations et démonstrations.

Reconstitution romaine, animations et démonstrations. 0 .

Cour du Château Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 46 28 93 jean-claude.goepp@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roman reenactments, activities, and demonstrations.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Brumath a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau