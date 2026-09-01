Journées Européennes du Patrimoine Brumath
samedi 19 septembre 2026 · Brumath
Informations pratiques
Brumath
Journées Européennes du Patrimoine
Cour du Château Brumath Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Reconstitution romaine, animations et démonstrations.
Reconstitution romaine, animations et démonstrations. 0 .
Cour du Château Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 46 28 93 jean-claude.goepp@wanadoo.fr
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English :
Roman reenactments, activities, and demonstrations.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Brumath a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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