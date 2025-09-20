Journées Européennes du Patrimoine ça-ï ça-ï, écomusée du pastoralisme Ecomusée Lourdios-Ichère

Journées Européennes du Patrimoine ça-ï ça-ï, écomusée du pastoralisme

Ecomusée 731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Ouverture du site par Pôle Culture Haut-Béarn.

Objets, photos, témoignages vous aident à comprendre l’organisation de la maison et les activités agricoles et pastorales du 20ème siècle à aujourd’hui. Maxime, Marie, Michel, éleveurs, vous font partager leurs parcours, les savoir-faire qu’ils perpétuent et les adaptations qu’ils développent pour dynamiser l’activité sur le territoire. .

Ecomusée 731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 55 51 pah@hautbearn.fr

