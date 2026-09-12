Journées Européennes du Patrimoine Café histoire Médiathèque Andrée Chédid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Café histoire

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Café Histoire Le bassin d’Arcachon vu par les premiers photographes À l’approche du bicentenaire de la photographie, invention dont la première image fut fixée en 1827 par le Français Nicéphore Niépce, le Bassin d’Arcachon occupe une place particulière.

Plages, pêcheurs, villas et forêts ont été immortalisés par les photographes Terpereau, Jérôme, Bacour, Bouillier, Neveu et bien d’autres. Leurs portraits, clichés et cartes postales constituent aujourd’hui de précieux témoins de notre histoire. .

Médiathèque Andrée Chédid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Journées Européennes du Patrimoine Café histoire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Café histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains