Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Café Histoire : sur les pas de Mady Pierozzi, danseuse étoile par l’association « Mémoire d’Andernos-les-Bains »

Une artiste à (re)découvrir : 1ière danseuse étoile à l’Opéra de Paris et au Grand-théâtre de Bordeaux, célèbre aussi par ses tournées à l’étranger, chorégraphe, notamment pour des films, professeure de danse émérite. Sa villa Mady est encore visible à Andernos.

Gratuit, accès libre .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Andernos-les-Bains