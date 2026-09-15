Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Café Histoire : sur les pas de Mady Pierozzi, danseuse étoile par l’association « Mémoire d’Andernos-les-Bains »
Une artiste à (re)découvrir : 1ière danseuse étoile à l’Opéra de Paris et au Grand-théâtre de Bordeaux, célèbre aussi par ses tournées à l’étranger, chorégraphe, notamment pour des films, professeure de danse émérite. Sa villa Mady est encore visible à Andernos.
Gratuit, accès libre .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Café histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Andernos-les-Bains
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