Journées Européennes du Patrimoine Café-podcast Qui êtes-vous M. de La Rochefoucauld ? Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journées Européennes du Patrimoine Café-podcast Qui êtes-vous M. de La Rochefoucauld ?

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine aux Carmes de La Rochefoucauld-en-Angoumois, participez au Café-Podcast à 11h !

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 55 22

English :

As part of the European Heritage Days at Les Carmes de La Rochefoucauld-en-Angoumois, take part in the Café-Podcast at 11am!

German :

Nehmen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes in den Carmes de La Rochefoucauld-en-Angoumois am Café-Podcast um 11 Uhr teil!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio presso i Carmes de La Rochefoucauld-en-Angoumois, partecipate al Café-Podcast alle 11.00!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio en los Carmes de La Rochefoucauld-en-Angoumois, ¡participe en el Café-Podcast a las 11h!

