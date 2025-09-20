Journées Européennes du Patrimoine Capbreton

Journées Européennes du Patrimoine

Journées Européennes du Patrimoine Capbreton samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :
2025-09-20

Sur réservation

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 20 septembre
10h > 12h30
Gratuit

ATELIER DE DESSIN
Dimanche 21 septembre
16h > 17h30
Tarif 5euros sur place
5.80€ sur festik.net
Pour sa 42e édition, les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront le week-end du 20 et 21 septembre 2025.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 10h30-12h30 et 15h30 19h
Ouverture exceptionnelle le dimanche

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 20 septembre
10h > 12h30
Animé par association Grain de Sel
De bastide en airial, d’abbaye en crypte, de thermes en cathédrale, le patrimoine architectural landais s’invitera sous votre plume et offrira sa richesse à votre inspiration.
Atelier convivial ouvert aux adolescents (à partir de 15 ans) et aux adultes

ATELIER DE DESSIN
Dimanche 21 septembre
16h > 17h30
Jeune public à partir de 8ans
Animé par l’artiste peintre Tom Kempf
Apprends à dessiner et peindre un bateau traditionnel à voiles avec tous ses gréements !
Tarif 5euros sur place
5.80€ sur festik.net   .

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine  

English : Journées Européennes du Patrimoine

On reservation

WRITING WORKSHOP
Saturday, September 20
10 a.m. > 12:30 p.m
Free

DRAWING WORKSHOP
Sunday, September 21
4 pm > 5:30 pm
Price: 5euros on site
5.80? on festik.net

German : Journées Européennes du Patrimoine

Auf Reservierung

SCHREIBWERKSTATT
Samstag, 20.9
10 Uhr > 12.30 Uhr
Kostenlos

ZEICHENWORKSHOP
Sonntag 21. September
16h > 17h30
Preis: 5euros vor Ort
5.80? auf festik.net

Italiano :

Solo su prenotazione

LABORATORIO DI SCRITTURA
Sabato 20 settembre
10.00 > 12.30
Gratuito

LABORATORIO DI DISEGNO
Domenica 21 settembre
16.00 > 17.30
Prezzo: 5 euro sul posto
5.80 su festik.net

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine

Sólo con reserva previa

TALLER DE ESCRITURA
Sábado 20 de septiembre
10.00 h > 12.30 h
Gratis

TALLER DE DIBUJO
Domingo 21 de septiembre
16.00 h > 17.30 h
Precio: 5euros in situ
5.80 en festik.net

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Capbreton a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS