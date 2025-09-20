Journées Européennes du Patrimoine Capbreton

Journées Européennes du Patrimoine Capbreton samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 20 septembre

10h > 12h30

Gratuit

ATELIER DE DESSIN

Dimanche 21 septembre

16h > 17h30

Tarif 5euros sur place

5.80€ sur festik.net

Pour sa 42e édition, les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront le week-end du 20 et 21 septembre 2025.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 10h30-12h30 et 15h30 19h

Ouverture exceptionnelle le dimanche

Animé par association Grain de Sel

De bastide en airial, d’abbaye en crypte, de thermes en cathédrale, le patrimoine architectural landais s’invitera sous votre plume et offrira sa richesse à votre inspiration.

Atelier convivial ouvert aux adolescents (à partir de 15 ans) et aux adultes

ATELIER DE DESSIN

Dimanche 21 septembre

16h > 17h30

Jeune public à partir de 8ans

Animé par l'artiste peintre Tom Kempf

Apprends à dessiner et peindre un bateau traditionnel à voiles avec tous ses gréements !

56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Journées Européennes du Patrimoine

On reservation

WRITING WORKSHOP

Saturday, September 20

10 a.m. > 12:30 p.m

Free

DRAWING WORKSHOP

Sunday, September 21

4 pm > 5:30 pm

Price: 5euros on site

5.80? on festik.net

German : Journées Européennes du Patrimoine

Auf Reservierung

SCHREIBWERKSTATT

Samstag, 20.9

10 Uhr > 12.30 Uhr

Kostenlos

ZEICHENWORKSHOP

Sonntag 21. September

16h > 17h30

Preis: 5euros vor Ort

5.80? auf festik.net

Italiano :

Solo su prenotazione

LABORATORIO DI SCRITTURA

Sabato 20 settembre

10.00 > 12.30

Gratuito

LABORATORIO DI DISEGNO

Domenica 21 settembre

16.00 > 17.30

Prezzo: 5 euro sul posto

5.80 su festik.net

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine

Sólo con reserva previa

TALLER DE ESCRITURA

Sábado 20 de septiembre

10.00 h > 12.30 h

Gratis

TALLER DE DIBUJO

Domingo 21 de septiembre

16.00 h > 17.30 h

Precio: 5euros in situ

5.80 en festik.net

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Capbreton a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS