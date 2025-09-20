Journées Européennes du Patrimoine Capbreton
ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 20 septembre
10h > 12h30
Gratuit
ATELIER DE DESSIN
Dimanche 21 septembre
16h > 17h30
Tarif 5euros sur place
5.80€ sur festik.net
Pour sa 42e édition, les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront le week-end du 20 et 21 septembre 2025.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 10h30-12h30 et 15h30 19h
Ouverture exceptionnelle le dimanche
ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 20 septembre
10h > 12h30
Animé par association Grain de Sel
De bastide en airial, d’abbaye en crypte, de thermes en cathédrale, le patrimoine architectural landais s’invitera sous votre plume et offrira sa richesse à votre inspiration.
Atelier convivial ouvert aux adolescents (à partir de 15 ans) et aux adultes
ATELIER DE DESSIN
Dimanche 21 septembre
16h > 17h30
Jeune public à partir de 8ans
Animé par l’artiste peintre Tom Kempf
Apprends à dessiner et peindre un bateau traditionnel à voiles avec tous ses gréements !
Tarif 5euros sur place
5.80€ sur festik.net .
56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Journées Européennes du Patrimoine
On reservation
WRITING WORKSHOP
Saturday, September 20
10 a.m. > 12:30 p.m
Free
DRAWING WORKSHOP
Sunday, September 21
4 pm > 5:30 pm
Price: 5euros on site
5.80? on festik.net
German : Journées Européennes du Patrimoine
Auf Reservierung
SCHREIBWERKSTATT
Samstag, 20.9
10 Uhr > 12.30 Uhr
Kostenlos
ZEICHENWORKSHOP
Sonntag 21. September
16h > 17h30
Preis: 5euros vor Ort
5.80? auf festik.net
Italiano :
Solo su prenotazione
LABORATORIO DI SCRITTURA
Sabato 20 settembre
10.00 > 12.30
Gratuito
LABORATORIO DI DISEGNO
Domenica 21 settembre
16.00 > 17.30
Prezzo: 5 euro sul posto
5.80 su festik.net
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine
Sólo con reserva previa
TALLER DE ESCRITURA
Sábado 20 de septiembre
10.00 h > 12.30 h
Gratis
TALLER DE DIBUJO
Domingo 21 de septiembre
16.00 h > 17.30 h
Precio: 5euros in situ
5.80 en festik.net
