Journées européennes du patrimoine Carignan Carignan
samedi 19 septembre 2026 · Carignan
Informations pratiques
Carignan
Journées européennes du patrimoine Carignan
Chapelle Saint Pierre de Wé Carignan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base – plein tarif
Gratuité JEP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Cercle Historique et Artistique Yvoisien vous propose gratuitement : – Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.- Expo de peinture dans la chapelle et découverte des nouveaux vitraux.- A 15 h, concert donné par la chorale Crescendo.
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Chapelle Saint Pierre de Wé Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 6 83 80 30 73
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English :
%C0 As part of Heritage Days, the Yvois Historical and Artistic Society invites you to the following free events: – A tour of the Wé Chapel and its Baroque furnishings.- An art exhibition in the chapel and a tour of the new stained-glass windows. – At 3:00 p.m., a concert by the Crescendo choir.
L’événement Journées européennes du patrimoine Carignan Carignan a été mis à jour le 2026-09-09 par Ardennes Tourisme
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