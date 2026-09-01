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AGENDA · Carignan

Journées européennes du patrimoine Carignan Carignan

samedi 19 septembre 2026 · Carignan

Journées européennes du patrimoine Carignan Carignan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Chapelle Saint Pierre de Wé
Ville
08110 Carignan
Département
Ardennes
Tarif
0 0 0 Tarif de base - plein tarif Gratuité JEP

Carignan

Journées européennes du patrimoine Carignan

Chapelle Saint Pierre de Wé Carignan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base – plein tarif
Gratuité JEP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Cercle Historique et Artistique Yvoisien vous propose gratuitement : – Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.- Expo de peinture dans la chapelle et découverte des nouveaux vitraux.- A 15 h, concert donné par la chorale Crescendo.
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Chapelle Saint Pierre de Wé Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 6 83 80 30 73 

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English :

%C0 As part of Heritage Days, the Yvois Historical and Artistic Society invites you to the following free events: – A tour of the Wé Chapel and its Baroque furnishings.- An art exhibition in the chapel and a tour of the new stained-glass windows. – At 3:00 p.m., a concert by the Crescendo choir.

L’événement Journées européennes du patrimoine Carignan Carignan a été mis à jour le 2026-09-09 par Ardennes Tourisme

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