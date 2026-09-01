Informations pratiques

Carignan

Journées européennes du patrimoine Carignan

Chapelle Saint Pierre de Wé Carignan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base – plein tarif

Gratuité JEP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Cercle Historique et Artistique Yvoisien vous propose gratuitement : – Découverte de la chapelle de Wé et de son mobilier baroque.- Expo de peinture dans la chapelle et découverte des nouveaux vitraux.- A 15 h, concert donné par la chorale Crescendo.

.

Chapelle Saint Pierre de Wé Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 6 83 80 30 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As part of Heritage Days, the Yvois Historical and Artistic Society invites you to the following free events: – A tour of the Wé Chapel and its Baroque furnishings.- An art exhibition in the chapel and a tour of the new stained-glass windows. – At 3:00 p.m., a concert by the Crescendo choir.

L’événement Journées européennes du patrimoine Carignan Carignan a été mis à jour le 2026-09-09 par Ardennes Tourisme