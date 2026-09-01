Journées Européennes du Patrimoine Carnac
samedi 19 septembre 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Journées Européennes du Patrimoine
Musée de la Préhistoire Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un grand rendez-vous annuel au Musée : Les trésors gallo-romains à l’honneurÀ l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée ouvre grand ses portes pour un week-end d’animations exceptionnelles.
L’événement est entièrement gratuit pour tous et se concentre cette fois sur la mise en lumière des trésors gallo-romains, directement issus du chantier des collections.
Découvrez le détail des activités planifiées :
Le chantier des collections : Démonstration en continu par les professionnels du musée sur la préservation des objets.
Code néolithique : l’enquête ! : Jeu de piste en autonomie avec livret pour les familles (dès 8 ans).
Trésors de la villa des Bosséno : Visite flash en continu sur des vestiges gallo-romains rares.
Que sont devenus les mégalithes à l’époque romaine ? : Visite flash en continu sur la réutilisation des menhirs par les Romains.
Atelier « Conservation domestique » : Sessions pratiques de 40 minutes pour apprendre à protéger vos objets précieux.
Venez nombreux partager ce moment de découverte convivial et gratuit ! .
Musée de la Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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