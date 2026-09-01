UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carnac

Journées Européennes du Patrimoine Carnac

samedi 19 septembre 2026 · Carnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Musée de la Préhistoire
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Journées Européennes du Patrimoine

Musée de la Préhistoire Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Un grand rendez-vous annuel au Musée : Les trésors gallo-romains à l’honneurÀ l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée ouvre grand ses portes pour un week-end d’animations exceptionnelles.
L’événement est entièrement gratuit pour tous et se concentre cette fois sur la mise en lumière des trésors gallo-romains, directement issus du chantier des collections.
Découvrez le détail des activités planifiées :
Le chantier des collections : Démonstration en continu par les professionnels du musée sur la préservation des objets.
Code néolithique : l’enquête ! : Jeu de piste en autonomie avec livret pour les familles (dès 8 ans).
Trésors de la villa des Bosséno : Visite flash en continu sur des vestiges gallo-romains rares.
Que sont devenus les mégalithes à l’époque romaine ? : Visite flash en continu sur la réutilisation des menhirs par les Romains.
Atelier « Conservation domestique » : Sessions pratiques de 40 minutes pour apprendre à protéger vos objets précieux.
Venez nombreux partager ce moment de découverte convivial et gratuit !   .

Musée de la Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Carnac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Carnac (Morbihan)