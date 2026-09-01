Journées Européennes du Patrimoine – Carrée Ardoisière -La Pouëze (Erdre en Anjou) Site de l’Espérance Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Carrée Ardoisière -La Pouëze (Erdre en Anjou)

Site de l’Espérance La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez la Carrée ardoisière de La Pouëze lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 Septembre 2026.

Site de l’Espérance, 9 rue des ardoisières

Structure en bois construite au-dessus d’un puits est classé monument historique. Unique en France, elle est le symbole du passé ardoisier de La Pouëze, avec un parcours jalonné de panneaux explicatifs (balade libre toute l’année)

Samedi et dimanche // 14h30 à 17h

Visite commentée du site ardoisier de l’Espérance et de la salle de la machinerie, projection d’un film explicatif du métier de machiniste et exposition des outils ardoisiers.

En partenariat avec l’association « Si La Pouëze m’était contée »

Gratuit .

Site de l’Espérance La Pouëze Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 41 02 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Discover the La Pouze Slate Quarry during European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Carrée Ardoisière -La Pouëze (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu