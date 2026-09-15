Journées européennes du patrimoine : Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan
vendredi 18 septembre 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Journées européennes du patrimoine : Carrefour des Patrimoines
CAMPAN Au Musée Carrefour des Patrimoines Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Pour les Journées européennes du patrimoine, le Carrefour des Patrimoines – Musée de Campan ouvre ses portes : visites guidées, jeu de piste pour enfants, balade numérique dans le village, nouvelle exposition photographique. Entrée à prix libre.
Programme
Visites guidées du musée, animées par le médiateur du musée, autour des photographies anciennes et des objets exposés
Promenade historique et ludique dans le village de Campan, à l’aide de tablettes numériques mises à disposition
Jeu de piste interactif pour les enfants, à travers le musée, avec les tablettes du musée
Découverte, dans la cour du musée, de la nouvelle exposition photographique permanente d’Antoine Brosse, « Cabanes d’en Haut & mémoire d’estives », issue de son nouvel ouvrage en vente au musée
Espace boutique/librairie du musée .
CAMPAN Au Musée Carrefour des Patrimoines Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr
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English :
For European Heritage Days, the Carrefour des Patrimoines—Campan Museum—is opening its doors: guided tours, a scavenger hunt for children, a digital walking tour of the village, and a new photography exhibition. Admission is pay-what-you-wish.
L’événement Journées européennes du patrimoine : Carrefour des Patrimoines Campan a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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