Journées européennes du patrimoine Centre Culturel Centre Culturel Épinal

Centre Culturel 4 Rue Claude Gellée Épinal Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La maison du projet du chantier de restauration de la Basilique Saint-Maurice vous accueille

La maison du projet sera, à la fois, lieu d’information sur le chantier de restauration et, surtout, un lieu de médiation entre le public (spinaliens, touristes, étudiants etc…) et l’édifice, un lieu de réappropriation de l’histoire et de l’architecture d’un monument particulièrement emblématique de la cité. Des vidéos seront à disposition, une maquette chronologique de l’église en 3D sera à manipuler pour comprendre les étapes de sa construction, une paire de lunettes de réalité virtuelle permettra d’accéder à la visite des combles de la basilique, sans y monter…

Enfin, les livrets-jeu Destination Basilique (tout public) sont mis à disposition des familles, afin de visiter la basilique tout en s’amusant.Tout public

Centre Culturel 4 Rue Claude Gellée Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

The project house of the Saint-Maurice Basilica restoration site welcomes you

The project house will provide information on the restoration worksite and, above all, act as a link between the public (Spinaliens, tourists, students, etc.) and the building, a place to re-appropriate the history and architecture of a monument that is particularly emblematic of the city. Videos will be available, a 3D chronological model of the church can be manipulated to understand the stages of its construction, and a pair of virtual reality goggles will enable visitors to tour the basilica?s attic without actually climbing in?

Finally, « Destination Basilique » booklets (for the general public) are available for families, enabling them to visit the basilica in a fun way.

Das Projekthaus der Restaurierungsbaustelle der Basilika Saint-Maurice empfängt Sie

Das Projekthaus ist ein Ort der Information über die Restaurierungsarbeiten und vor allem ein Ort der Vermittlung zwischen der Öffentlichkeit (Einwohner von Spinal, Touristen, Studenten usw.) und dem Gebäude, ein Ort der Wiederaneignung der Geschichte und der Architektur eines für die Stadt besonders symbolträchtigen Bauwerks. Es werden Videos zur Verfügung gestellt, ein chronologisches 3D-Modell der Kirche kann bedient werden, um die Bauphasen zu verstehen, und eine Virtual-Reality-Brille ermöglicht es, den Dachboden der Basilika zu besichtigen, ohne ihn zu betreten

Für Familien gibt es die Spielhefte « Destination Basilique » (für alle Altersgruppen), mit denen sie die Basilika auf spielerische Weise besichtigen können.

La casa del progetto di restauro della Basilica di Saint-Maurice vi dà il benvenuto

Il centro del progetto fornirà informazioni sui lavori di restauro e, soprattutto, fungerà da collegamento tra il pubblico (Spinaliens, turisti, studenti, ecc.) e l’edificio, un luogo in cui riappropriarsi della storia e dell’architettura di un monumento particolarmente emblematico della città. Saranno disponibili video, un modello cronologico in 3D della chiesa per aiutare i visitatori a comprendere le fasi della sua costruzione e un paio di occhiali per la realtà virtuale consentiranno di visitare il sottotetto della basilica senza dovervi salire

Infine, per le famiglie sono disponibili gli opuscoli « Destinazione Basilique » (per tutte le età), per visitare la basilica divertendosi.

La casa del proyecto de restauración de la basílica de Saint-Maurice le da la bienvenida

El centro del proyecto proporcionará información sobre las obras de restauración y, sobre todo, será un lugar donde el público (espinalienses, turistas, estudiantes, etc.) podrá conocer mejor el edificio, un lugar donde reapropiarse de la historia y la arquitectura de un monumento especialmente emblemático de la ciudad. Se dispondrá de vídeos, una maqueta cronológica en 3D de la iglesia ayudará a los visitantes a comprender las etapas de su construcción y unas gafas de realidad virtual permitirán recorrer el ático de la basílica sin tener que subir al interior

Por último, los folletos « Destino Basílica » (para todas las edades) están a disposición de las familias, para que puedan visitar la basílica de forma lúdica.

L’événement Journées européennes du patrimoine Centre Culturel Épinal a été mis à jour le 2025-07-28 par OT EPINAL ET SA REGION