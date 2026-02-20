Journées européennes du patrimoine, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers
jeudi 17 septembre 2026 · Centre Culturel Jean Jaures de Nevers · Nevers
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 17 – 19 septembre Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nièvre
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel Jean-Jaurès ouvre ses portes au public.
Le Conservatoire vous invite à découvrir les coulisses de leur établissement à travers des visites, des expositions et des temps d’échanges.
Partez à la rencontre de l’histoire du Conservatoire et de ses ensembles musicaux grâce à une sélection exceptionnelle de documents retraçant 100 ans d’enseignement et de pratique musicale. Dans les couloirs du Centre culturel Jean-Jaurès, une exposition d’archives, de photographies et de documents historiques vous fera revivre un siècle de vie culturelle et musicale.
La médiathèque proposera également une vente de livres et de documents déclassés, les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre, aux horaires d’ouverture.
Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://culture.nevers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.50 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.80 »}]
VISITES & VENTES DE LIVRES DECLASSES
@ministèredelaculture
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Balade aux lanternes à Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers 11 septembre 2026
- Balade aux lanternes, Esplanade du Palais Ducal de Nevers, Nevers 11 septembre 2026
- Renouer! Festival Jardin de Terrains Communs Nevers 12 septembre 2026
- Nevers en Bleu 2ème édition La Verrière Nevers 12 septembre 2026
- Conférence : « Raconter par l’image: la sculpture de Cluny », Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers 12 septembre 2026