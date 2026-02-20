Journées européennes du patrimoine, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 17 – 19 septembre Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nièvre

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel Jean-Jaurès ouvre ses portes au public.

Le Conservatoire vous invite à découvrir les coulisses de leur établissement à travers des visites, des expositions et des temps d’échanges.

Partez à la rencontre de l’histoire du Conservatoire et de ses ensembles musicaux grâce à une sélection exceptionnelle de documents retraçant 100 ans d’enseignement et de pratique musicale. Dans les couloirs du Centre culturel Jean-Jaurès, une exposition d’archives, de photographies et de documents historiques vous fera revivre un siècle de vie culturelle et musicale.

La médiathèque proposera également une vente de livres et de documents déclassés, les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 septembre, aux horaires d’ouverture.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://culture.nevers.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.50 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.80 »}]

VISITES & VENTES DE LIVRES DECLASSES

@ministèredelaculture