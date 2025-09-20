Journées Européennes du Patrimoine Centre d’Art Contemporain Meymac

Journées Européennes du Patrimoine Centre d’Art Contemporain

Rue du Bûcher Meymac Corrèze

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’exposition « Assemblages, bricolagen hybridations » en visite libre ou lors de visites guidées à 14h30, samedi et dimanche.

Cette exposition regroupe les oeuvres d’une quarantaine d’artistes qui semblent avant tout expérimenter de nouvelles combinaisons, avec parfois des touches d’humour ou d’absurde. Ces créations, par leur aspect inattendu, invitent à remettre en question nos certitudes et à explorer de nouvelles limites, tant pour l’artiste que pour celles et ceux qui les découvrent. Peintures, sculptures, vidéos d’une quarantaine d’artistes sont présentées. .

Rue du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 23 30 contact@cacmeymac.fr

