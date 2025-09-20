Journées européennes du patrimoine- Centre Eden Centre Eden Cuisery

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Exposition temporaire Signaux d’animaux les différents langages dans la nature pendant longtemps, nous avons pensé que les êtres humains étaient les seuls capables de communiquer. La communication, c’est transmettre un message, une information entre un émetteur et un récepteur, sous la forme d’un signal sonore, chimique, visuel, tactile.

Grâce à la science, nous nous rendons compte que tous les êtres vivants, de la bactérie aux animaux sociaux, sont capables d’échanger avec leurs congénères. Les animaux communiquent pour répondre à différentes fonctions primaires comme se reproduire, défendre leur territoire, échapper à un prédateur, se nourrir. Chez les êtres sociaux, une communication plus sophistiquée permet de tisser des liens, de s’entraider, de mutualiser leurs forces, d’éduquer leur progéniture.

Avec l’exposition signaux d’animaux les différents langages dans la nature , le centre Eden vous propose de partir à la découverte de cette intelligence animale.

Alors, prêts à écouter, observer, sentir et percevoir les secrets que les animaux ont à nous révéler ?

Visite de l’espace muséographique et du parc l’espace muséographique présente la diversité et la richesse des milieux naturels bourguignons. C’est le lieu idéal pour tout apprendre sur Dame nature Manipulez, jouez, déclenchez des animations, observez…

Passez un moment agréable dans le parc et visitez ses dernières nouveautés. .

Centre Eden 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

