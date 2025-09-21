Journées Européennes du Patrimoine CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE & LIBERTÉ Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

Rond-Point du 19 Mars 1962 CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE & LIBERTÉ Thouars Deux-Sèvres

Dimanche de 14h30 à 18h Visite libre de l’exposition temporaire Madelaine Riffaud. Résistante .

Dimanche à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30 Visite guidée de l’exposition permanente Objets de Résistance .

Dimanche à 15h30 Visite guidée du camp d’internement de nomades à Montreuil-Bellay

Réservation fortement conseillée au 05 49 66 42 99 ou info@crrl.fr .

Rond-Point du 19 Mars 1962 CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE & LIBERTÉ Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE & LIBERTÉ

Sunday, 2:30 pm to 6 pm: Free admission to the temporary exhibition « Madelaine Riffaud. Resistance fighter ».

Sundays at 2:30pm, 3:15pm, 4pm, 4:45pm and 5:30pm: Guided tour of the permanent exhibition « Objets de Résistance ».

Sunday at 3:30pm: Guided tour of the Montreuil-Bellay nomad internment camp

German : Journées Européennes du Patrimoine CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE & LIBERTÉ

Sonntag von 14:30 bis 18:00 Uhr: Freie Besichtigung der Sonderausstellung « Madelaine Riffaud. Widerstandskämpferin ».

Sonntag um 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 und 17:30 Uhr: Geführte Besichtigung der Dauerausstellung « Objets de Résistance ».

Sonntag um 15:30 Uhr: Führung durch das Internierungslager für Nomaden in Montreuil-Bellay

Italiano :

Domenica dalle 14.30 alle 18.00: ingresso gratuito alla mostra temporanea « Madelaine Riffaud. Combattente della Resistenza ».

Domenica alle 14.30, 15.15, 16.00, 16.45 e 17.30: visita guidata alla mostra permanente « Oggetti della Resistenza ».

Domenica alle 15.30: visita guidata al campo di internamento per nomadi di Montreuil-Bellay

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine CENTRE RÉGIONAL RÉSISTANCE & LIBERTÉ

Domingo de 14.30 a 18.00 h: Entrada gratuita a la exposición temporal « Madelaine Riffaud. Combatiente de la resistencia ».

Domingo a las 14.30 h, 15.15 h, 16.00 h, 16.45 h y 17.30 h: Visita guiada a la exposición permanente « Objetos de la Resistencia ».

Domingo a las 15.30 h: visita guiada al campo de internamiento de nómadas de Montreuil-Bellay

