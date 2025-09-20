JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CERBERE Cerbère

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CERBERE Cerbère samedi 20 septembre 2025.

Avenue de la Côte Vermeille Cerbère Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Un hôtel unique en son genre, inspiré de l’architecture navale, où l’Art déco et le style Paquebot se rencontrent. Une immersion libre dans un lieu emblématique des années 30 à Cerbère.
Avenue de la Côte Vermeille Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08  lebelvederedurayonvert@gmail.com

A unique hotel inspired by naval architecture, where Art Deco and ocean liner style meet. A free immersion in an emblematic place of the 30s in Cerbère.

Ein einzigartiges, von der Schiffsarchitektur inspiriertes Hotel, in dem Art déco und der Stil eines Passagierschiffs aufeinandertreffen. Ein freies Eintauchen in einen emblematischen Ort der 30er Jahre in Cerbère.

Un hotel unico ispirato all’architettura navale, dove si incontrano l’Art Déco e lo stile dei transatlantici. Un’immersione gratuita in un luogo emblematico degli anni ’30 a Cerbère.

Un hotel único inspirado en la arquitectura naval, donde confluyen el Art Déco y el estilo trasatlántico. Una inmersión libre en un lugar emblemático de los años 30 en Cerbère.

