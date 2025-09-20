JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CERBERE Cerbère

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CERBERE Cerbère samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CERBERE

Avenue de la Côte Vermeille Cerbère Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Un hôtel unique en son genre, inspiré de l’architecture navale, où l’Art déco et le style Paquebot se rencontrent. Une immersion libre dans un lieu emblématique des années 30 à Cerbère.

Avenue de la Côte Vermeille Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 lebelvederedurayonvert@gmail.com

English :

A unique hotel inspired by naval architecture, where Art Deco and ocean liner style meet. A free immersion in an emblematic place of the 30s in Cerbère.

German :

Ein einzigartiges, von der Schiffsarchitektur inspiriertes Hotel, in dem Art déco und der Stil eines Passagierschiffs aufeinandertreffen. Ein freies Eintauchen in einen emblematischen Ort der 30er Jahre in Cerbère.

Italiano :

Un hotel unico ispirato all’architettura navale, dove si incontrano l’Art Déco e lo stile dei transatlantici. Un’immersione gratuita in un luogo emblematico degli anni ’30 a Cerbère.

Espanol :

Un hotel único inspirado en la arquitectura naval, donde confluyen el Art Déco y el estilo trasatlántico. Una inmersión libre en un lugar emblemático de los años 30 en Cerbère.

