Journées Européennes du Patrimoine Cérilly rue Charles Louis Philippe Cérilly

Informations pratiques

Cérilly

Journées Européennes du Patrimoine Cérilly

rue Charles Louis Philippe Musée Charles-Louis Philippe Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité de Cérilly et les Amis de Charles-Louis Philippe vous invitent à découvrir ou redécouvrir l’écrivain cérillois lors de visites commentées gratuites du musée dédié à sa vie et son œuvre.

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rue Charles Louis Philippe Musée Charles-Louis Philippe Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 52 00

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English :

As part of European Heritage Days, the town of Cérilly and the Friends of Charles-Louis Philippe invite you to discover or rediscoverthe writer from Cérilly during free guided tours of the museum dedicated to his life and work.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cérilly Cérilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Montluçon Tourisme