Journées Européennes du Patrimoine Chagny Chagny

Centre ville Chagny Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Journées du patrimoine à Chagny, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.

Patrimoine architectural à découvrir:

Visites libres ou accompagnées

– de l’Église Saint-Martin ouverte en journée (sauf en cas de célébrations),

– du Théâtre des Copiaus, et photos d’archives samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 15h-18h

– de l’Apothicairerie et de la salle du Conseil de l’Hôpital samedi 14h-18h et dimanche 15h-18h

Promenade Patrimoine naturel

Flânez le long de la Dheune, du Glacis ou du Canal ; parcourez les parcs et squares ; admirez le marronnier d’Inde, Arbre remarquable de Bourgogne…

Parcours d’Art contemporain

Spécifiquement conçues pour des sites choisis, (re)découvrez les œuvres de Serra, Weiner, Mosset et Schütte.

Application « Balade à Chagny »

Suivez Lulu, ancienne Tieulou, pour une visite de ville guidée sur votre smartphone ou votre tablette

| application « Balade en Bourgogne » à télécharger sur Android et App Store | .

Centre ville Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 25 95

