Journées Européennes du Patrimoine Chagny Chagny
Journées Européennes du Patrimoine Chagny Chagny samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Chagny
Centre ville Chagny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Journées du patrimoine à Chagny, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.
Patrimoine architectural à découvrir:
Visites libres ou accompagnées
– de l’Église Saint-Martin ouverte en journée (sauf en cas de célébrations),
– du Théâtre des Copiaus, et photos d’archives samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 15h-18h
– de l’Apothicairerie et de la salle du Conseil de l’Hôpital samedi 14h-18h et dimanche 15h-18h
Promenade Patrimoine naturel
Flânez le long de la Dheune, du Glacis ou du Canal ; parcourez les parcs et squares ; admirez le marronnier d’Inde, Arbre remarquable de Bourgogne…
Parcours d’Art contemporain
Spécifiquement conçues pour des sites choisis, (re)découvrez les œuvres de Serra, Weiner, Mosset et Schütte.
Application « Balade à Chagny »
Suivez Lulu, ancienne Tieulou, pour une visite de ville guidée sur votre smartphone ou votre tablette
| application « Balade en Bourgogne » à télécharger sur Android et App Store | .
Centre ville Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 25 95
English : Journées Européennes du Patrimoine Chagny
German : Journées Européennes du Patrimoine Chagny
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chagny Chagny a été mis à jour le 2025-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)