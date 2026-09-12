Journées européennes du patrimoine Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Journées européennes du patrimoine

Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir le programme 2026-2027 du Bicentenaire de l’invention de la photographie. Ce week-end est également l’occasion de rencontrer des professionnels passionnés et d’échanger autour de leurs savoir-faire, de vous initier à la technique du tirage en cyanotype, ainsi que de profiter des collections habituellement conservées en réserves.

BICENTENAIRE DE L’INVENTION DE LA PHOTOGRAPHIE

Pour ne manquer aucun temps fort du Bicentenaire de la Photographie, découvrez le programme des animations organisées à Chalon-sur-Saône de septembre 2026 à septembre 2027 expositions, ateliers, studios et événement festifs. Les JEP seront l’occasion de lancer à Chalon la collecte nationale de photographies de la Conserverie de Metz, à laquelle le musée s’associe en vous aidant à numériser vos photos. Le résultat de cette grande collecte sera exposé au musée en clôture du Bicentenaire. Profitez du week-end pour découvrir à la boutique du musée la nouvelle édition pour le Bicentenaire du Photo Poche consacrée à Nicéphore Niépce.

samedi et dimanche

entre 14h et 18h

EXPOSITIONS

-ARIÈLE BONZON, INFINITIF REPRISER LE TEMPS

L’exposition met en regard des photographies de la série {Intérieur} d’Arièle Bonzon, vues de lieux, suspendus dans un temps in(dé)fini, vides de présence mais remplis d’absence, parcourus de signes qui renvoient au passage de vies inconnues, avec des photo graphies choisies par elle dans le fonds du musée Nicéphore Niépce. Des liens, parfois obscurs et sourds, se nouent entre les photographies.

-ALEIX PLADEMUNT, MATTER

Matter la matière- puise son origine dans mater, la mère , source à partir de laquelle tout se déploie. Le travail d’Aleix Plademunt révèle la curiosité insatiable d’un artiste, ingénieur de formation. En collaborant avec des équipes scientifiques de plus de 15 pays, le photographe a réuni, en une décennie, un corpus d’images explorant notre monde et ses contradictions. Entre intime, politique, écologie, progrès scientifiques et techniques, sa photographie révèle autant la beauté que la violence.

samedi et dimanche

de 10h à 19h

RENCONTRES AUTOUR DE L’HÉLIOGRAPHIE

En 1826, Nicéphore Niépce donne à son invention le nom d’ héliographie . Rencontrez les photographes FLORE et Marie Moroni. Elles vous dévoileront les principes de l’héliogravure, ses applications contemporaines, à travers la présentation d’œuvres réalisées selon ce procédé. Une occasion privilégiée de découvrir un savoir-faire artisanal qui fait le lien entre les origines de la photographie et la création artistique d’aujourd’hui.

dimanche

entre 14h et 18h

(durée 20 min)

RENCONTRES AVEC LES PROFESSION NELS DU MUSÉE

-CONSULTATION D’ORIGINAUX EXCEPTIONNELLEMENT SORTIS DES RÉSERVES

À l’occasion de cette 43e édition des Journées européennes du patrimoine consacrées au thème Patrimoine de la photographie , découvrez des photographies et appareils exceptionnellement sortis des réserves. De l’invention de la photographie en 1827 par Nicéphore Niépce aux dernières avancées, le musée conserve les grandes étapes de son histoire. Explorez des procédés novateurs parfois méconnus et surprenants, précurseurs des technologies actuelles de l’image.

samedi et dimanche

entre 14h et 18h

-VISITE FLASH NICÉPHORE NIÉPCE ET POINT DE VUE DU RÉEL

Des visites flash vous révèlent les étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le mènent à l’invention de la photographie. En 1816, à 51 ans, Nicéphore Niépce (1765-1833) met enfin en pratique les idées selon lesquelles il devrait être possible d’enregistrer la lumière. Il débute alors les expérimentations de ce qui deviendra l’héliographie, premier procédé photographique, père des technologies modernes permettant d’obtenir des images enregistrées du réel et de les imprimer. En 1824, Nicéphore Niépce obtient des résultats décisifs des points de vue du réel sur pierre lithographique, aujourd’hui disparus. En 1826, il délaisse le support en pierre pour utiliser du métal, son caractère réfléchissant lui semblant propice à l’obtention d’images clairement définies et baptise son invention Héliographie .

samedi

entre 14h et 18h

(durée 20 min)

LA NUMÉRISATION DE NÉGATIFS

Depuis les débuts de la photographie argentique, celle-ci est régie par un principe l’appareil génère une image négative (aux valeurs et aux sens inversés par rapport à la réalité) et ce négatif permet l’obtention de l’image finale positive, au tirage, dans le laboratoire du photographe.

Les négatifs photographiques constituent des documents fragiles dont la conservation et la valorisation passent aujourd’hui par la numérisation. Celle-ci permet non seulement de préserver les originaux, mais aussi de faciliter leur consultation, leur étude et la réalisation de tirages numériques. Adaptée aux spécificités de ces supports, la numérisation des négatifs requiert des équipements et un savoir-faire particuliers. Venez découvrir les différentes étapes du processus avec les techniciens du laboratoire du musée.

dimanche

14h, 14h45, 15h30, 16h15 ou 17h

(durée 30 mi

Jauge limitée à 8 personnes

VENTE DE TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES

Les membres de la Société des amis du musée Nicéphore Niépce vous proposent une vente de tirages photographiques, reproductions d’œuvres des collections du musée Nicéphore Niépce. Une manière de se faire plaisir tout en soutenant l’action de l’association dont la vocation est l’accompagnement du musée dans ses différentes missions.

samedi et dimanche

entre 14h et 18h30

ANIMATION EN FAMILLE

EXPÉRIMENTEZ LE CYANOTYPE

En 1842, l’anglais John Frederick William Herschel (1792-1871) met au point un procédé de tirage photographique générant des clichés bleutés le cyanotype.

À votre tour, expérimentez cette technique en réalisant un tirage contact et un photogramme, puis découvrez l’image réalisée après exposition au soleil. Votre création prendra forme à partir de négatifs de photographies conservées dans les collections du musée, autour du thème du végétal. Les images choisies pourront être associées à des feuilles, fleurs, végétaux cueillis pour leurs formes et leurs textures, afin de composer une œuvre unique.

samedi et dimanche

14h, 15h30 et 17h

Durée 1h

(Atelier remplacé en cas d’intempérie ou de faible luminosité) .

Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicecommunication.niepce@chalonsursaone.fr

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English : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-27 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I