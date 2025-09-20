Journées européennes du patrimoine Champagnac-de-Belair
Journées européennes du patrimoine Champagnac-de-Belair samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne
Venez nous rencontrer pour (re)découvrir nos expositions passées et nos actions depuis 10 ans! Exposition à la salle culturelle et ouverture de la chapelle. .
Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 28 88
