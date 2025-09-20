Journées européennes du patrimoine Musée archéologique Champagnole
samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Musée archéologique 26, rue Baronne Delort Champagnole Jura
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-20
Ateliers et visites nocturnes des collections du musée.
– samedi 20 septembre à 20h, visite commentée des collections (durée 1h30)
– dimanche 21 septembre à 14h, atelier pédagogique pour les adultes et enfants à partir de 7 ans confection d’une maquette du temple du Mont Rivel (durée 2h maximum)
– dimanche 21 septembre à 18h, visite commentée des collections (durée 1h30).
Sur inscription, nombre de places limité. .
Musée archéologique 26, rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@champagnole.com
