Journées européennes du patrimoine Musée archéologique Champagnole

Musée archéologique 26, rue Baronne Delort Champagnole Jura

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ateliers et visites nocturnes des collections du musée.

– samedi 20 septembre à 20h, visite commentée des collections (durée 1h30)

– dimanche 21 septembre à 14h, atelier pédagogique pour les adultes et enfants à partir de 7 ans confection d’une maquette du temple du Mont Rivel (durée 2h maximum)

– dimanche 21 septembre à 18h, visite commentée des collections (durée 1h30).

Sur inscription, nombre de places limité. .

Musée archéologique 26, rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 44 musee@champagnole.com

