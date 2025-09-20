Journées Européennes du Patrimoine Manoir Le Parc Vieil Champignelles

Journées Européennes du Patrimoine Manoir Le Parc Vieil Champignelles samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs et les jardins du manoir Le Parc Vieil, un site riche en histoire.

Départ des visites à 15h et 16h le samedi, à 11h, 15h et 16h le dimanche. Les visites démarrent à l’heure précise et durent environ 1 heure. Il n’est pas possible de les rejoindre en cours de route. .

Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 34 67 66 marie-helene.smiejan@wanadoo.fr

