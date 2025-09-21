Journées Européennes du Patrimoine Champignol-lez-Mondeville

L’architecture cistercienne selon Bernard de Clairvaux.

Sobriété et harmonie, comme principes esthétiques et spirituels, ont guidé les premières constructions cisterciennes. Elles suivent les préceptes que Bernard énonce en 1125 dans une lettre intitulée l’Apologie. Toute forme de luxe et de décor est bannie les édifices trop vastes, les clochers de pierre, les peintures et les sculptures sont interdits, considérés comme contraires à la simplicité et à la pauvreté.

La chapelle de Mondeville incarne pleinement cet idéal bernardin de dépouillement les seuls facteurs de beauté résident dans les volumes ; la seule richesse, dans la pierre nue ; le seul génie, dans les proportions.

Visites commentées le Dimanche 21 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. .

Chapelle de Mondeville Champignol-lez-Mondeville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 42 11

