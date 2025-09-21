Journées Européennes du Patrimoine Chants de marins Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Quai des Terre-Neuvas Hangar de La Pauline Pléneuf-Val-André

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

À l’occasion des Journées européenne du patrimoine, vivez deux journées de découverte sur le thème du Port de Dahouët et les Terre-Neuvas.

Sur le quai des Terre-Neuvas, le Chœur d’Hommes de la Baie fera résonner les chants de travail qui rythmaient la vie à bord et synchronisaient les efforts des marins lors des grandes campagnes morutières.

Participation libre, dons reversés à la SNSM. .

Quai des Terre-Neuvas Hangar de La Pauline Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

