route de Vern d’Anjou Chazé-sur-Argos Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées à la chapelle Croix-Marie de Chazé-sur-Argos les 20 et 21 Septembre 2025.

Chapelle construite en 1674, entièrement restaurée.

Visite libre samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit .

route de Vern d’Anjou Chazé-sur-Argos 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 16 46 05

English :

European Heritage Days at the Croix-Marie chapel in Chazé-sur-Argos on September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die am 20. und 21. September 2025 in der Croix-Marie-Kapelle in Chazé-sur-Argos angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la Cappella Croix-Marie di Chazé-sur-Argos il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la capilla Croix-Marie de Chazé-sur-Argos los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L'événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Croix-Marie Chazé-sur-Argos a été mis à jour le 2025-08-25