Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de la Bourgonnière (XVIe siècle) La Bourgonnière Orée d’Anjou

La Bourgonnière Bouzillé Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:45:00

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la Chapelle de la Bourgonnière à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Visite guidée de la chapelle Renaissance et des extérieurs.

Promenade autour du château XIXe et du logis XIVe.

Durée 45 minutes.

Début des visites guidées à 15h, 16h, 17h et 18h

Gratuit

Accès par la grille sur la route D751 parking .

La Bourgonnière Bouzillé Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 46 57 99

English :

Discover the Chapelle de la Bourgonnière during the European Heritage Days!

German :

Entdecken Sie die Chapelle de la Bourgonnière anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals!

Italiano :

Scoprite la Chapelle de la Bourgonnière durante le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

¡Descubra la Chapelle de la Bourgonnière durante las Jornadas Europeas del Patrimonio!

