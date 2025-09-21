Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière La Gachetière Angrie

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine organisée à la Chapelle de la Gachetière, le 21 septembre 2025.

Chapelle construite en 1632 qui abrite encore une croix et une statue de St Jacques.

Visite libre ou commentée sur demande préalable. .

La Gachetière Chapelle Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 33

English :

European Heritage Days at the Chapelle de la Gachetière, September 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes organisiert in der Chapelle de la Gachetière, 21. September 2025.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio alla Chapelle de la Gachetière, 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la Chapelle de la Gachetière, 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière Angrie a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu