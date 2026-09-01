Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière La Gachetière Angrie

Informations pratiques

Angrie

Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière

La Gachetière Chapelle de la Gachetière Angrie Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine organisée à la Chapelle de la Gachetière, le dimanche 20 septembre 2026.

Chapelle élevée en 1632 qui abrite encore une croix et une statue de Saint-Jacques.

Visite libre .

La Gachetière Chapelle de la Gachetière Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 33

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English :

European Heritage Days, held at the Chapelle de la Gachetière on Sunday, September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière Angrie a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu