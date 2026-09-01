Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière La Gachetière Angrie
dimanche 20 septembre 2026 · La Gachetière · Angrie
Informations pratiques
Angrie
Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière
La Gachetière Chapelle de la Gachetière Angrie Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine organisée à la Chapelle de la Gachetière, le dimanche 20 septembre 2026.
Chapelle élevée en 1632 qui abrite encore une croix et une statue de Saint-Jacques.
Visite libre .
La Gachetière Chapelle de la Gachetière Angrie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 70 33
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English :
European Heritage Days, held at the Chapelle de la Gachetière on Sunday, September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine- Chapelle de la Gachetière Angrie a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
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