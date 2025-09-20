Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de la Trinité Suivre le GR34 du port de Pors Even Ploubazlanec

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de la Trinité Suivre le GR34 du port de Pors Even Ploubazlanec samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de la Trinité

Suivre le GR34 du port de Pors Even Impasse de la Chapelle de la Trinité Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans les cadre des journées européennes du patrimoine, RDV au port de pêche de Pors Even pour découvrir la chapelle de la Trinité. Du port de pêche, elle se rejoint par le GR34. Elle a une incroyable histoire, le bâtiment est face à la mer, battu par les vents, construit toute en granite. Cette construction de la fin du 19ème s. est la cinquième. Le retable, les tableaux, les statues, tout est à admirer. Samedi ouvert de 16h30 à 17h30 dimanche ouvert de 15h à 16h .

Suivre le GR34 du port de Pors Even Impasse de la Chapelle de la Trinité Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 17 78 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de la Trinité Ploubazlanec a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol