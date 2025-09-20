Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de l’hôpital du Saint-Esprit Neufchâteau

avenue du Président Kennedy Neufchâteau Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La chapelle du Saint-Esprit, dernier vestige tangible de l’hôpital fondé en 1237 par frère Robert de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit, vous ouvre ses portes.

Ce lieu, géré autrefois par les sœurs de Neufchâteau pour accueillir les nécessiteux, les malades et les veufs, a joué un rôle crucial dans la vie de la ville jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, la Chapelle est un témoignage vivant de cette histoire médiévale, unique dans les Vosges.Tout public

avenue du Président Kennedy Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

English :

The Chapelle du Saint-Esprit, the last tangible vestige of the hospital founded in 1237 by Brother Robert of the Hospitaller Order of the Holy Spirit, opens its doors to you.

Once run by the Sisters of Neufchâteau to care for the needy, sick and widowed, the chapel played a crucial role in the life of the town until the French Revolution. Today, the chapel is a living testimony to this medieval history, unique in the Vosges.

German :

Die Heiliggeistkapelle, das letzte greifbare Überbleibsel des 1237 von Bruder Robert vom Hospitalorden des Heiligen Geistes gegründeten Krankenhauses, öffnet Ihnen ihre Türen.

Dieser Ort, der einst von den Schwestern von Neufchâteau betrieben wurde, um Bedürftige, Kranke und Witwen aufzunehmen, spielte bis zur Revolution eine entscheidende Rolle im Leben der Stadt. Heute ist die Kapelle ein lebendiges Zeugnis dieser mittelalterlichen Geschichte, die in den Vogesen einzigartig ist.

Italiano :

La cappella dello Spirito Santo, ultima vestigia tangibile dell’ospedale fondato nel 1237 da Fra Roberto dell’Ordine Ospedaliero dello Spirito Santo, vi apre le sue porte.

Un tempo gestita dalle Suore di Neufchâteau per l’assistenza ai bisognosi, ai malati e alle vedove, la cappella ha svolto un ruolo cruciale nella vita della città fino alla Rivoluzione francese. Oggi, la cappella è una testimonianza vivente di questa storia medievale, unica nei Vosgi.

Espanol :

La capilla del Espíritu Santo, último vestigio tangible del hospital fundado en 1237 por el Hermano Roberto de la Orden Hospitalaria del Espíritu Santo, le abre sus puertas.

Dirigida en su día por las Hermanas de Neufchâteau para atender a los necesitados, enfermos y viudas, la capilla desempeñó un papel crucial en la vida de la ciudad hasta la Revolución Francesa. Hoy en día, la capilla es un testimonio vivo de esta historia medieval, única en los Vosgos.

