Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de Marigny Saint-Germain-en-Coglès

Lieu-dit Marigny Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette chapelle appartient, pendant la Révolution, à la sœur aînée de Chateaubriand.
A proximité, découvrez la façade de la maison presbytérale de la Gélinais avec sa tourelle en demi hors d’œuvre, inscrite aux Monuments Historiques.
Une messe est organisé sur place à partir de 10h.
Puis l’après-midi, il sera possible de la visiter entre 14h et 18h avec les commentaires historiques de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Fougères présente sur place.
Gratuit. .
Lieu-dit Marigny Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 99 12 14
