Journées Européennes du Patrimoine Chapelle de Perros-Hamon Chapelle Perros Hamon Ploubazlanec samedi 20 septembre 2025.

Chapelle Perros Hamon 8 Hent Placen Yann Roux Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la chapelle de Perros-Hamon sera exceptionnellement ouverte pour une visite commentée. Perros-Hamon était l’église des pêcheurs islandais. Les femmes de pêcheurs venaient s’y recueillir et célébraient « Les Péris en mer ». Les retables, le vitrail, les Ex-Votos, ce lieu est unique et l’émotion jamais loin. .

Chapelle Perros Hamon 8 Hent Placen Yann Roux Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 17 78 56

